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Надзвичайні новини

Подружжя, яке робило метадонові «закладки» в Горішніх Плавнях, позбавили волі на 7 років

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 293

У наркоділків конфіскували частину майна

За продаж метадону подружжя позбавили волі на 7 років, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.
 
Київський районний суд Полтави позбавив волі на 7 років подружжя з Кременчуцького району з конфіскацією ½ частини майна. Обоє засуджені за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

 

Незважаючи на невизнання своєї вини і відмову давати показання, у суді першої інстанції прокурори довели, що чоловік та дружина робили «закладки» з метадоном в Горішніх Плавнях. Після того, як особа перераховувала гроші на банківську картку, подружжя телефоном повідомляло їй про місце, де знаходяться наркотики, запаковані у поліетилен.

 

Вирок суду поки що не набув законної сили.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: метадон наркотики Горішні Плавні прокуратура

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