Подружжя, яке робило метадонові «закладки» в Горішніх Плавнях, позбавили волі на 7 років

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 293

За продаж метадону подружжя позбавили волі на 7 років, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.



Київський районний суд Полтави позбавив волі на 7 років подружжя з Кременчуцького району з конфіскацією ½ частини майна. Обоє засуджені за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України).

Незважаючи на невизнання своєї вини і відмову давати показання, у суді першої інстанції прокурори довели, що чоловік та дружина робили «закладки» з метадоном в Горішніх Плавнях. Після того, як особа перераховувала гроші на банківську картку, подружжя телефоном повідомляло їй про місце, де знаходяться наркотики, запаковані у поліетилен.

Вирок суду поки що не набув законної сили.





