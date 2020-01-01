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Юний брейкдансер з Полтавщини став претендентом до збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри

Сегодня, 14:04 Просмотров: 220

 

12-річний полтавець Георгій Людвик завдяки своїй перемозі на Всеукраїнському чемпіонаті з брейкінгу в Харкові став претендентом до збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться у 2022 році в Дакарі. 

Брейкдансом Георгій займається 4 роки. Пройшов перший пробний брейкінг на Олімпійські ігри ще два роки тому. Остаточне рішення щодо його участі в Іграх мають прийняти в листопаді 2020-го.


— Він є претендентом до збірної, тому що має найбільшу кількість балів. Наприклад, як у футболі: ви заробляєте бали протягом року і хто має найбільшу кількість, той їде представляти збірну країни, — розповів тренер хлопця Тимур Тураєв, засновник студії Bro Dance Centre.


Зараз він посилено готується до Юнацьких Олімпійських ігор та до Європейського фестивалю по брейкдансу у Словаччині. Каже, що його найулюбленіші елементи - це «твіст» та «хедспін». 


Чемпіонат проходив від Федерації брейкінгу України. На ньому виступали діти з усієї країни, але кандидатами до збірної потрапили лише 8 учасників, три з яких є полтавцями.

  • Володимир Данілов (8 місце у категорії: діти з 11 до 16 років);
  • Ангеліна Тимошенко (8 місце у категорії: дівчата з 16 до 18 років);
  • Демід Жалій (8 місце у категорії: хлопці з 16 до 18 років).
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Автор: Руслана Горгола Источник фото: instagram
Теги: брейк-данс Полтавщина
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