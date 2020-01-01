Юний брейкдансер з Полтавщини став претендентом до збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри

12-річний полтавець Георгій Людвик завдяки своїй перемозі на Всеукраїнському чемпіонаті з брейкінгу в Харкові став претендентом до збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться у 2022 році в Дакарі.
Брейкдансом Георгій займається 4 роки. Пройшов перший пробний брейкінг на Олімпійські ігри ще два роки тому. Остаточне рішення щодо його участі в Іграх мають прийняти в листопаді 2020-го.
Зараз він посилено готується до Юнацьких Олімпійських ігор та до Європейського фестивалю по брейкдансу у Словаччині. Каже, що його найулюбленіші елементи - це «твіст» та «хедспін».
Чемпіонат проходив від Федерації брейкінгу України. На ньому виступали діти з усієї країни, але кандидатами до збірної потрапили лише 8 учасників, три з яких є полтавцями.