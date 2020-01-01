Юний брейкдансер з Полтавщини став претендентом до збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри

Сегодня, 14:04 Просмотров: 220

12-річний полтавець Георгій Людвик завдяки своїй перемозі на Всеукраїнському чемпіонаті з брейкінгу в Харкові став претендентом до збірної України на Юнацькі Олімпійські ігри, які відбудуться у 2022 році в Дакарі.



Брейкдансом Георгій займається 4 роки. Пройшов перший пробний брейкінг на Олімпійські ігри ще два роки тому. Остаточне рішення щодо його участі в Іграх мають прийняти в листопаді 2020-го.





— Він є претендентом до збірної, тому що має найбільшу кількість балів. Наприклад, як у футболі: ви заробляєте бали протягом року і хто має найбільшу кількість, той їде представляти збірну країни, — розповів тренер хлопця Тимур Тураєв, засновник студії Bro Dance Centre.





Зараз він посилено готується до Юнацьких Олімпійських ігор та до Європейського фестивалю по брейкдансу у Словаччині. Каже, що його найулюбленіші елементи - це «твіст» та «хедспін».





Чемпіонат проходив від Федерації брейкінгу України. На ньому виступали діти з усієї країни, але кандидатами до збірної потрапили лише 8 учасників, три з яких є полтавцями.