У Харківській області виявили підпільний цех, де спирт розводили водою та продавали жителям Полтавщини

Сегодня, 13:31 Просмотров: 601

Під час обшуку знайшли 13 тисяч літрів спирту та горілчаної підробки на понад 3 мільйони гривень

Прокуратура Полтавської області спільно з податківцями викрили на території Харківщини підпільний цех з виробництва горілчаних виробів. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.









Під час досудового розслідування встановили, що спирт змішували з водою і розливали в пакети bag-in-box. Потім спиртовмісні напої продавали жителям Харківської і Полтавської областей під виглядом горілки.





Пакети bag-in-box. Джерело: amazon.co.uk







Під час санкціонованого обшуку у місці незаконного виготовлення і зберігання підакцизної продукції вилучили обладнання для масового виробництва лікеро-горілчаних виробів, майже 13 тисяч літрів спирту та «горілки» на суму понад 3 млн грн.





Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).