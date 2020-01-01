З початку епідсезону у Кременчуці на грип та ГРВІ захворіло 649 людей, але карантину у школах поки не буде

Сегодня, 13:03 Просмотров: 390

З початку епідемічного сезону у Кременчуці на грип та ГРВІ захворіло 649 людей. Про це повідомила на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії міський епідеміолог Лариса Коровіна. З цієї кількості завдяки швидким тестам виявили 23 хворих на грип (типу А та В) – 19 дітей та 4 дорослих.





У нашому місті, як і в Україні, рівень захворюваності на грип та ГРВІ не перевищує епідпорогового показника, але спостерігається тенденція до збільшення захворюваності.





За прогнозами ВООЗ, в епідемічному сезоні 2019-2020 років передбачається дві хвилі підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, друга з яких припадає на кінець січня – початок лютого 2020 року. Щодо прогнозів конкретно по Кременчуку, то пік захворюваності у нашому місті очікується у кінці лютого – на початку березня.





Яка ситуація щодо захворюваності у Кременчуці





Наразі ж рівень захворюваності у Кременчуці на 62% не досягає епідпорогового показника, проте за останній тиждень захворіло кременчужан на 20% більше, ніж за попередній. І більша частина хворих – це діти.





Якщо ж вести мову про останній тиждень, Кременчуцький МВПЛД ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» інформує, то за цей період у Кременчуці зареєстрували 480 випадків гострих респіраторних інфекцій (показник 219,1 на 100 тисяч населення).



Із цієї кількості захворіло 308 дітей, що складає 64,2% від усіх хворих. 119 школярів звернулися за медичною допомогою з ознаками гострої респіраторної інфекції. Проте Лариса Коровіна повідомила, що захворюваність серед школярів на 59% не досягає епідпорогу, а отже робимо висновок, що карантин у школах поки що вводити не збираються.





З приводу ГРІ госпіталізували 26 осіб (із них 22 дітини), з яких у вікових групах від до 4 років – 17 осіб, від 5 до 14 років – 5 осіб, а також ушпиталили 4 дорослих у віковій групі 18-29 років.





За тиждень виявлено 5 випадків грипу, серед яких типу А – 4 (3 дітей та 1 дорослий) та 1 – типу В у дитини.





Вакцинація: кому вона необхідна перш за все та яку вакцину краще придбати





В аптеках міста у наявності вакцини проти грипу, такі як:

«Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція);

«Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея);

також надійшла вакцина «Інфлювак» виробництва Нідерландів.



Усі вони якісні та безпечні. Тож кременчужани можуть придбати вакцину в аптеці власним коштом і зробити щеплення у закладі охорони здоров’я.





Особливо необхідно щепитися людям, які перебувають у групі ризику, а це:

особи з хронічними захворюваннями;

люди віком понад 65 років;

особи, що перебувають у закладах тривалого догляду;

персонал медичних закладів;

вагітні.





Найбільш уразливою віковою групою залишаються діти до 4 років.





З початку епідемічного сезону у Кременчуці щеплено 1275 містян, з них:

262 особи з хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної систем, нирок тощо;

39 осіб віком понад 65 років;

255 дітей віком від 6 місяців до 5 років;

497 осіб – персонал медичних закладів;

222 особи – інші.



Що робити кременчужанам, аби не захворіти або якщо вже захворіли



Грип – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом, тому його легко підхопити, знаходячись в місцях значного скупчення людей, в закритих приміщеннях, де складно провести ретельне провітрювання та де, можливо, знаходиться людина, яка виділяє вірус при розмові, кашлі, чиханні.



Лікарі радять при появі перших ознак захворювання:

підвищення температури тіла до 38-39°С;

головний біль;

погіршення загального стану організму (слабкість, біль в м'язах та суглобах);

біль в горлі при ковтанні;

сухий кашель;

зниження апетиту.



У такому випадку обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря, аби отримати пораду фахівця. Сімейні лікарі та лікарі-педіатри у Кременчуці зараз працюють у посиленому режимі і у разі необхідності прийматимуть рішення щодо відвідування хворих на дому.



Якщо ж ви захворіли, у вас висока температура, а це трапилося на вихідних чи пізно ввечері, і ви не можете самостійно відвідати чергового лікаря у медзакладі, в такому випадку дзвоніть до «швидкої» (там вас можуть проконсультувати, у складному випадку — приїдуть).



Аби не заражати здорових людей, які знаходяться поруч, хворим на гострі респіраторні інфекції рекомендують носити маски на вулиці та у місцях скупчення людей.



Очільник міського управління охорони здоров'я Максим Середа зазначив, що лікувальні заклади міста готові до роботи у тому випадку, якщо рівень захворюваності почне рости: наявний необхідний ліжковий фонд, запас необхідних медикаментів, швидкі тести та деззасоби (загалом їх закуплено на суму 75,5 тисяч грн).



Під час засідання заступник міського голови Ольга Усанова підкреслила, що ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у місті знаходиться на постійному контролі, передбачений ряд профілактичних заходів. Вона наголосила, що важливо моніторити кількість хворих, що звернулися за медичною допомогою, та дітей, що відвідують навчальні заклади міста, це дозволить розуміти ситуацію у місті.