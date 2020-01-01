Шляхопровід на Першому Занасипу «спіймав» дві фури

Сегодня, 12:51 Просмотров: 1 089 Комментариев: 6

Вантажівки їхали в попутному напрямі одна за одною

Під шляхопроводом на Першому Занасипу застрягло дві фури. Фотографії з місця надала автоспільнота Drive 2 Кременчук.





На світлинах видно, що вантажівки їхали в попутному напрямі одна за одною. Через ДТП рух автівок ускладнений.



