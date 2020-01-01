Шляхопровід на Першому Занасипу «спіймав» дві фури

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Вантажівки їхали в попутному напрямі одна за одною
Під шляхопроводом на Першому Занасипу застрягло дві фури. Фотографії з місця надала автоспільнота Drive 2 Кременчук.
На світлинах видно, що вантажівки їхали в попутному напрямі одна за одною. Через ДТП рух автівок ускладнений.
2 ***
Чули дзвін, та не знали де він
Перша тягнула другу фуру на жосткій зцепці, проїхали під флажками рівно. Перший тягач не зацепився об міст, а другий теронувся верхнім спойлером і відразу став.
Знаю бо їхав за ними.
Мужик з другої кабіни коли вилазив заплутався в калошах і впавдобряче забивши праву руку.
Відразу зібралась черга. Деякі хвальки блискали знаннями і ставали якраз навпроти них ляси поточить що викликало обурення у стоячих в черзі
Може, я не міряв, а написав те що бачив
Раз невозможно устранить проблему (поднять путепровод или углубить дорогу), то нужно устанавливать под путепроводом стационарный пункт приема застрявших посетителей.
Как только очередной Карл застряет под мостом, тотчас словно из ниоткуда интригующе появляется многочисленный духовой оркестр который во все трубы громогласно играет туш. В небо взмываются сотни разноцветных шаров, летят конфетти и слышны залпы многочисленных хлопушек. За оркестром тучные женщины приподнимают вверх транспоранты с надписью "Ну здравствуй, родной!" и "Как долго мы тебя ждали". Дети радуются, все аплодируют, воздух словно наэлектризован атмосферой праздника и всеобщего ликования. Тут оркестр резко замолкает и вперед выходят две восхитительной красоты молоденькие барышни в праздничных костюмах. На золотых подушечках они подносят водителю два праздничных подарка: очки с огромными диоптриями и рулетку с возможностью замера до 5 метров. Оркестр еще раз громоподобно играет туш. Застрявший водитель и впечатлительные случайные прохожие растроганно умываются слезами умления.
Да, выше. Видел как грузовичок один проезжал. Под флажками сантиметров сорок, а под плитой впритык.