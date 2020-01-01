У Кременчуці зупинили маршрутчика «під кайфом»

Сегодня, 12:16 Просмотров: 1 259 Комментариев: 1

Чоловік проїхав на червоний і привернув увагу патрульних

Вчора увечері, 16 січня, патрульні поліцейські помітили на проспекті Свободи Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. За інформацією патрульної поліції Кременчука, автомобіль проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора.





Після зупинки автомобіля з’ясувалось, що дане авто є маршрутним транспортним засобом, яким перевозять пасажирів. Водій маршрутки мав явні ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, які не реагували на світло, поведінка, що не відповідала ситуації.





Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік категорично відмовився. На водія склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч.2 ст.122 КУпАП (Проїзд на заборонений сигнал світлофора).





У керманича вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування.