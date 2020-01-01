Происшествия, Полтавщина

Десяту постанову за останні три роки «заробив» житель Полтавщини за нетверезе водіння

Сегодня, 12:02 Просмотров: 635 Комментариев: 5

Водія не лякають численні 40-тисячні штрафи та відсутність посвідчення

13 січня цього року суддя Великобагачанського районного суду розглянув протокол щодо водія, який сів за кермо нетверезим.

У тексті постанови йдеться, що протокол на чоловіка склали 16 листопада 2019 року. Правоохоронці виявили нетверезого водія в селі Степанівка Великобагачанського району. Перевіряти вміст алкоголю в крові чоловік відмовився.


Суд визнав чоловіка винним в порушенні ч.3 ст.130 КУпАП і оштрафував на 40 800 гривень. Також керманича позбавили водійських прав на 10 років.


Проте відповідне рішення суду не перше в житті чоловіка, а десяте.


 

 


Згідно з інформацією з постанови, перший запис про штраф за нетверезе водіння зафіксований 18 грудня 2017 року. Тоді чоловіка покарали на 10 тисяч гривень.


Невдовзі чоловік «вляпався» в нову історію: у стані сп'яніння спричинив ДТП, ще й залишив місце аварії. За це отримав покарання 26 січня 2018 року: адмінарешт 15 діб з позбавленням права керування транспортним засобом на строк один рік.


Наступні постанови чоловік отримав в такі дати:

  • 22 травня 2018 року - штраф 40800 грн за порушення ч.3 ст.130 КУпАП з позбавленням права керування транспортним засобом строком на десять років;
  • 31 липня 2018 року - штраф 40800 грн за порушення ч.3 ст.130 КУпАП з позбавленням права керування транспортним засобом строком на десять років;
  • 17 січня 2019 року - штраф 40800 грн за порушення ч.3 ст.130 КУпАП з позбавленням права керування транспортним засобом строком на десять років;
  • 20 березня 2019 року - штраф 40800 грн за порушення ч.3 ст.130 КУпАП з позбавленням права керування транспортним засобом строком на десять років;
  • 3 червня 2019 року - штраф 40800 грн за порушення ч.3 ст.130 КУпАП з позбавленням права керування транспортним засобом строком на десять років;
  • 19 червня 2019 року - штраф 40800 грн за порушення ч.3 ст.130 КУпАП з позбавленням права керування транспортним засобом строком на десять років;
  • 3 жовтня 2019 року - штраф 40800 грн за порушення ч.3 ст.130 КУпАП з позбавленням права керування транспортним засобом строком на десять років.
1
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: reyestr.court.gov.ua
Теги: пьянство за рулем пьяный водитель пьяный за рулем штраф

Комментарии: 5

90
JJAbrams:
Сегодня, 12:21

все что нужно знать о нашем законодательстве, пока кого то не убьет ничего ему не будет


+4
1 044
s2e7r8g:
Сегодня, 12:37

И того более 300000 грн. штрафов. А вообще уже пора посадить. 

УК Украины:

Стаття 382. Невиконання судового рішення

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -

карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.


+3
751
shoni1970:
Сегодня, 12:46

Цитата: s2e7r8g

И того более 300000 грн. штрафов. А вообще уже пора посадить. 

УК Украины:

Стаття 382. Невиконання судового рішення

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -

карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Та хто же его посадит? Он же - памятник! (с)

 


0
1 044
s2e7r8g:
Сегодня, 12:56

Цитата: shoni1970

Цитата: s2e7r8g

И того более 300000 грн. штрафов. А вообще уже пора посадить. 

УК Украины:

Стаття 382. Невиконання судового рішення

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -

карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Та хто же его посадит? Он же - памятник! (с)

 

Памятники могут появиться на обочинах дорог если это чудо не остановить. В ДТП в пьяном виде оно уже попадало.


+1
112
cheh_a:
Сегодня, 15:14

ну вот када попадет и собьет кого то тада точно посадят 


0
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