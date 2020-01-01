Десяту постанову за останні три роки «заробив» житель Полтавщини за нетверезе водіння

Сегодня, 12:02 Просмотров: 635 Комментариев: 5

Водія не лякають численні 40-тисячні штрафи та відсутність посвідчення

13 січня цього року суддя Великобагачанського районного суду розглянув протокол щодо водія, який сів за кермо нетверезим.

У тексті постанови йдеться, що протокол на чоловіка склали 16 листопада 2019 року. Правоохоронці виявили нетверезого водія в селі Степанівка Великобагачанського району. Перевіряти вміст алкоголю в крові чоловік відмовився.





Суд визнав чоловіка винним в порушенні ч.3 ст.130 КУпАП і оштрафував на 40 800 гривень. Також керманича позбавили водійських прав на 10 років.





Проте відповідне рішення суду не перше в житті чоловіка, а десяте.









Згідно з інформацією з постанови, перший запис про штраф за нетверезе водіння зафіксований 18 грудня 2017 року. Тоді чоловіка покарали на 10 тисяч гривень.





Невдовзі чоловік «вляпався» в нову історію: у стані сп'яніння спричинив ДТП, ще й залишив місце аварії. За це отримав покарання 26 січня 2018 року: адмінарешт 15 діб з позбавленням права керування транспортним засобом на строк один рік.





Наступні постанови чоловік отримав в такі дати: