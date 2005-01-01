Три роки тюрми присудили чоловіку, який з ножем напав на жінку в центрі Кременчука

Сегодня, 14:36 Просмотров: 286 Комментариев: 1

Злочинець зірвав з шиї потерпілої золотий ланцюжок з кулоном. Жінка почала кричати та привернула увагу двох чоловіків, які кинулися на допомогу

14 січня цього року суддя Автозаводського районного суду Кременчука виніс вирок чоловіку, який з ножем напав на кременчужанку у жовтні 2019 року.





Нагадаймо, увечері 22 жовтня у Кременчуці на вулиці Петрусенка на 30-річну жінку напав 50-річний чоловік. Зловмисник ножем поранив потерпілу та зірвав з шиї золотий ланцюжок.





З Єдиного державного реєстру стали відомі деталі злочину. Напад стався біля будинку №9 на вулиці Петрусенка. За словами потерпілої, увечері вона поверталася з роботи додому, зайшла по дорозі в «Маркетопт».





Коли вийшла з магазину, помітила обвинуваченого, який поводився дивно. Пройшовши фітнес-клуб «Спартак» жінка зрозуміла, що за нею хтось йде. Повернула на вулицю Петрусенка. Через деякий час побачила, що з лівого боку її наздоганяє обвинувачений.





Почалася бійка, під час якої засуджений зірвав з її шиї золотий ланцюжок з кулоном. В рухах обвинуваченого побачила ніж з дерев'яною ручкою, відчула, що пішла кров, почала кричати. Злочинець пригрозив, що «поріже її», жінка дуже злякалась. Підбігли чоловіки, які почули її крики. Потім приїхала поліція, а вона поїхала у лікарню. Жінка отримала травми легкого ступеня тяжкості.





Патрульні Кременчука вручили подяки чоловікам, які врятували жінку від нападника з ножем

Обвинувачений чотири рази вдарив жінку в шию та в обличчя. Потерпіла упала на землю, чоловік зірвав з шиї золотий ланцюжок вартістю 4,5 тисячі гривень та кулон вартістю майже 2 тисячі гривень.





Свою вину засуджений визнав повністю.





Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.187 Кримінального Кодексу України (Розбій), та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.





Строк відбування покарання рахуватимуть з дня затримання, а саме з 22 жовтня 2019 року.