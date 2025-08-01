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САП і НАБУ передали до суду справу про хабарі за оцінку землі: серед фігурантів — підприємець з Полтави

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 187

Слідство встановило, що у 2023 році полтавський оцінювач запропонував депутату Черкаської облради «домовитися» про незавищену вартість ділянки, натомість погрожував значно завищити оцінку, якщо той відмовиться платити

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України передали до суду обвинувальний акт щодо депутата обласної ради та двох співзасновників товариства, які, за версією слідства, отримували хабарі за підготовку звітів про експертну оцінку землі та позитивну рецензію на них. Один із фігурантів справи — підприємець із Полтави. Про це інформують в САП.

Слідство встановило, що у 2023 році полтавський оцінювач запропонував депутату Черкаської облради «домовитися» про незавищену вартість ділянки, натомість погрожував значно завищити оцінку, якщо той відмовиться платити. Депутат погодився та переказав гроші на рахунок другого співзасновника товариства, стверджують в САП. Половину суми останній передав оцінювачу, решту залишив собі.

Після цього підприємство надало відповідний звіт і позитивну рецензію. За даними слідства, такі «послуги» були системними — зокрема, йдеться про справу з продажем землі на Закарпатті за заниженою ціною.

  • Оцінювача з Полтави звинувачують за ч. 4 ст. 368-4 КК України
  • Його партнера — за ч. 1 ст. 209 КК України
  • Депутата облради — за ч. 1 ст. 368-4 КК України.

Нагадаємо, на Полтавщині винесли вирок двом адвокатам, які хотіли «вирішити питання» із суддею за хабар.

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Автор: Телеграф Джерело фото: kirovohradska
Теги: НАБУ хабар земля
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