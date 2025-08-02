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ДСНС: учора на Полтавщині сталося 6 небезпечних подій, з них дві — у Кременчуці

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 271

 

Увечері 1-го серпня в Кременчуці загорівся житловий будинок та господарча споруда

Протягом 1-го серпня на території Полтавської області зареєстровано 6 небезпечних подій, з них дві — у місті Кременчук. Про це йдеться в оперативній інформації Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, о 20.34 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в провулку Ефірний в Автозаводському районі Кременчука. Вогонь знищено покрівлю на площі 120 кв. м., перекриття, внутрішнє оздоблення будинку та майно. Частина майна була пошкоджена. Вогнеборцям, які прибули на гасіння пожежі, житловий будинок вдалося врятувати. До гасіння залучалися рятувальники та техніка 14-ї, 16-ї ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

1-го серпня о 23.08 у Крюківському районі Кременчука у провулку Пилипа Орлика загорілася господарча споруда. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 3 кв. м та майно, пошкоджено вікна та двері. До гасіння пожежі залучалася 15-та ДПРЧ. Вогнеборцям вдалося врятовано господарчу споруду.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ДСНС пожежі Кременчук
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