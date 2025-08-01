Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 2 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Міклухо-Маклая, 19А
пров. Ювілейний, 3–23
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Сержанта Мельничука, 127/2, 127А
вул. Козацька, 71–108Б
вул. Солов’їна, 10
пров. Господарський, 3–10А
пров. Шосейний, 8, 10
вул. Господарська, 1–38
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–75А.
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