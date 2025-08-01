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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція Полтавщини підозрює 38-річну жінку у знущанні з матері

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 118

 

Дочка постійно погрожувала матері фізичною розправою та ображала її, що призвело до психологічних страждань потерпілої

В одному з сіл Новооржицької громади 38-річну мешканку поліція підозрює у знущанні з матері. Слідчі поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України (домашнє насилля). Про це інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

— У ході досудового розслідування слідчі встановили, що дочка постійно погрожувала матері фізичною розправою та ображала її, що призвело до психологічних страждань потерпілої. Поліціянти неодноразово складали адміністративні матеріали стосовно кривдниці, однак вона їх ігнорувала. Наразі фігурантці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі, — зазначив тимчасовий виконувач обовʼязків начальника Лубенського райвідділу поліції Максим Романенко.
  • Правоохоронці нагадують, що у випадку домашнього насильства необхідно: 
    викликати поліцію за телефоном 102 або звернутися особисто до найближчого відділу поліції та подати заяву;
  • отримати талон-повідомлення про реєстрацію заяви, повідомлення в журналі Єдиного обліку в черговій службі підрозділу поліції.

Після прибуття на місце події працівники поліції уповноважені:

  • вжити всіх заходів щодо попередження або припинення правопорушення;
  • встановити особу правопорушника;
  • надати допомогу потерпілим;
  • поінформувати постраждалих про їхні права, та соціальний захист.

Правоохоронці також можуть:

  • затримати кривдника;
  • винести кривднику терміновий заборонний припис;
  • скерувати потерпілу особу (разом із дітьми) до безпечного притулку для постраждалих осіб;
  • анулювати дозвіл кривдника на право придбання, зберігання, носіння зброї та боєприпасів, а також вилучити зброю та боєприпаси.
— Якщо у родині є дитина, яка стала свідком домашнього насильства, вона автоматично також вважається постраждалою, - йдеться в повідомленні.

У поліції також нагадують куди можна звернутися по допомогу у разі необхідності:

  • до поліції за номером 102, або через спеціальний застосунок для жінок, що має приховану кнопку виклику поліції;
  • на безоплатну національну «Гарячу лінію» з протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 чи на короткий номер 116-123, 15-47;
  • на поліцейський чат-бот #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні;
  • за номером 103 або до найближчого медичного закладу за медичною допомогою;
  • до безоплатної правової допомоги за правовою підтримкою;
  • до суду із заявою про видачу обмежувального припису стосовно кривдника;
  • до центрів соціальної допомоги, представників національної сервісної служби або громадських організацій.
— Якщо ви постраждали або стали свідком домашнього насильства — не зволікайте, а одразу звертайтеся до поліції! – закликають правоохоронці.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: freepik.com
Теги: поліція Полтавщини домашнє насильство
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