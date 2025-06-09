Якою банківською карткою вигідніше розплачуватися в країнах ЄС — Visa чи MasterCard

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 83

Між цими платіжними системами є відчутна різниця, коли йдеться про здійснення транзакцій

Плануючи закордонну подорож, необхідно подбати про фінанси. І не завадить дізнатися, якою банківською карткою вигідніше користуватися у Європі — MasterCard чи Visa. Між ними є відчутна відмінність, коли йдеться про здійснення транзакцій. Про можливість отримати максимальну вигоду розповіли Новини.LIVE.

Чим відрізняються Visa та MasterCard

В Україні поширені обидві міжнародні платіжні системи. Головною відмінністю між ними є основна валюта: для Visa — це долар США, а для MasterCard — євро. Якщо ми говоримо про використання гривневих карток за кордоном, то при розрахункових операціях відбуватиметься конвертація з гривні на валюту розрахунку, яка в більшості країн ЄС відбувається в євро.

Аби уникнути подвійного обміну і не втратити кошти на різниці курсових показників, на території Європейського Союзу рекомендується застосовувати картку MasterCard. Тоді гривня автоматично конвертуватиметься напряму в євро, а це означає, що фінансові операції будуть вигідними.

У випадку з Visa ситуація кардинально протилежна. При оплачуючи покупки/послуги гривнями в ЄС відбувається подвійний ланцюжок обміну валюти: гривня — долар — євро, що призводить до додаткових витрат.

Натомість у США та доларових країнах (Канада, Таїланд тощо) краще використовувати картку Visa.

Що вигідніше для інтернет-оплат

Щодо вигіднішої платіжної системи при здійсненні онлайн-розрахунків.

MasterCard забезпечує такими перевагами:

знижками та кешбеком на великих платформах;

спеціальними акційними пропозиціями для цифрових сервісів;

широкою підтримкою, достатнім захистом транзакцій.

Visa підходить для покупок на сайтах, орієнтованих на глобальний ринок, плюс має додаткову систему захисту для безпеки онлайн-платежів. Обидві платіжні системи беруть участь у державній програмі «Національний кешбек. Тож вибір українців залежить від особистих потреб та конкретних пропозицій банків.

Нагадаємо, учора ми писали, що заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон, але не всі та за певних умов.

А у травні ми повідомляли, що за даними Мінекономіки українці отримали 443 млн грн Національного кешбеку за березень.