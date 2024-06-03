Для патронатних вихователів збільшать виплати

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Тепер вони отримуватимуть грошове забезпечення на рівні 3 мінімальних зарплат на місяць

Кабінет Міністрів України підтримав запропоновані Міністерством соціальної політики зміни, спрямовані на розвиток патронату в Україні й підтримку вихователів та помічників. Так з 1 липня патронатні вихователі отримуватимуть грошове забезпечення на рівні 3 мінімальних зарплат на місяць (3,5 — для ФОПів з урахуванням, що вони самостійно сплачують ЄСВ та єдиний податок). Станом на 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата становить 8 тис. гривень (без податків), тобто патронатні вихователі отримуватимуть 24 тис. грн (19 320 грн після вирахування податків).

Окрім того, запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини й влаштуванням наступної оплачуватиметься в розмірі однієї мінімальної зарплати.

Робота помічника патронатного вихователя теж оплачуватиметься. Помічник може бути ФОПом (потрібні ті самі КВЕДи, що і для патронатного вихователя).

З повним переліком змін можна ознайомитись за тут.

Нагадаємо, у десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Цьогоріч міністерка соцполітики Оксана Жолнович, відвідуючи Полтавщину, анонсувала розвиток мережі патронатних родин.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин: