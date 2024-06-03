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На Полтавщині громади області взяли участь у воркшопі про просторове планування

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 47

 

Обговорювали розвиток громад області, розв'язання екологічних проблем, забезпечення пожежної, техногенної безпеки в територіальних громадах і розвиток добровольчого руху

Представники ОВА долучилися до воркшопу на тему «Просторове планування — це правила гри для кожної громади» Регіонального комітету Всеукраїнської асоціації громад з питань життєдіяльності громад під час війни. За інформацією Полтавської ОВА, захід провели на території Терешківської сільської громади Полтавського району за участі інших громад області.

Під час практичної платформи обговорили теми, що стосуються розвитку громад, розв’язання екологічних проблем, забезпечення пожежної, техногенної безпеки в територіальних громадах і розвиток добровольчого руху.

У своєму виступі директор Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА Сергій Олейніков звернув увагу присутніх на проблемах розорювання територій природно-заповідного фонду, наявних несанкціонованих сміттєзвалищах та необхідності розроблення та затвердження поточних індивідуальних нормативів використання питної води.

Завершився воркшоп відвідуванням соціальної інфраструктури Терешківської територіальної громади.

Нагадаємо, що на Полтавщині працевлаштували понад п’ять тисяч людей з початку року.

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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: воркшоп екологія
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