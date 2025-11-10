{user_fullname}
Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Полтавщина

На Полтавщині продовжують ремонт місцевих доріг та автошляхів: у яких громадах

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 240 Коментарів: 1

 

З початку року дорожники області відремонтували 634 тис. м² місцевих доріг та 506 тис. м² автошляхів

За минулий тиждень на Полтавщині оновили покриття ще понад 34 тис. м² місцевих доріг. А з початку року фахівці відремонтували 634 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Відновлювальні роботи тривають завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів.

 

Цього тижня дороги ремонтуватимуть у Пришибській, Омельницькій, Глобинській, Чорнухинській, Лохвицькій, Сенчанській, Полтавській, Миргородській, Комишнянській, Лубенській, Сергіївській, Сергіївській, Оржицькій, Котелевській та Великосорочинській територіальних громадах.

 

Також триває підготовка автошляхів до осінньо-зимового періоду. Минулого тижня ремонтники оновили понад 23 тис. м² доріг державного значення – Р-42 Лубни – Опішня – Н-12 і Т-17-16 Хорол – Кременчук

Загалом із початку року дорожники відремонтували 506 тис. м² автошляхів.

 

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА Полтавщина ремонт доріг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 386
zzzzzz:
Сьогодні, 18:14

О1711141

Кременчук ‒ Манжелія коли зроблять?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх