На Полтавщині продовжують ремонт місцевих доріг та автошляхів: у яких громадах

З початку року дорожники області відремонтували 634 тис. м² місцевих доріг та 506 тис. м² автошляхів
За минулий тиждень на Полтавщині оновили покриття ще понад 34 тис. м² місцевих доріг. А з початку року фахівці відремонтували 634 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Відновлювальні роботи тривають завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів.
Цього тижня дороги ремонтуватимуть у Пришибській, Омельницькій, Глобинській, Чорнухинській, Лохвицькій, Сенчанській, Полтавській, Миргородській, Комишнянській, Лубенській, Сергіївській, Сергіївській, Оржицькій, Котелевській та Великосорочинській територіальних громадах.
Також триває підготовка автошляхів до осінньо-зимового періоду. Минулого тижня ремонтники оновили понад 23 тис. м² доріг державного значення – Р-42 Лубни – Опішня – Н-12 і Т-17-16 Хорол – Кременчук.
Загалом із початку року дорожники відремонтували 506 тис. м² автошляхів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.