Instagram-магазини за незаконну рекламу штрафують до 8500 грн

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Держпродспоживслужба вже моніторить соцмережі: судові справи — реальні, штрафи — теж

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів активно моніторить соцмережі, зокрема Instagram-магазини, на предмет порушень рекламного законодавства. Про це повідомили у «YANKIV. Юридичні послуги».

Фахівці аналізують контент, надсилають вимоги з поясненнями, складають протоколи та накладають штрафи. У кожному обласному центрі вже створені відповідні інспекційні відділи.

Реальні приклади — реальні штрафи

У Тернополі ресторан сплатив 8500 грн штрафу за використання фото з відомими особами без дозволу та небезпечну лексику типу «бургери бомба». У Києві заклад отримав 5100 грн штрафу за рекламу з сексуалізованими зображеннями — фото моделей з їжею в оголеному вигляді розцінили як дискримінацію.

Продаж брендів без дозволу — теж під забороною

ФОП, що продавав товари LEGO без згоди правовласника, програв суд і сплатив 40 000 грн компенсації. Попри початкову вимогу у 800 тис. грн, компенсацію зменшили через нестачу доказів.

Що заборонено в Instagram-рекламі

Контент, що найчастіше призводить до штрафів:

Фото людей без письмової згоди

Військова лексика — «бомба», «ракета» тощо

Зображення тіла як сексуального об’єкта

Приниження за статевою ознакою

Продаж чужих брендів без ліцензії

Як рекламувати безпечно

Використовуйте лише власний або ліцензований контент

Уникайте сумнівної лексики й образів

Підписуйте договори з моделями

Зберігайте ліцензії на зображення й права на бренди

Ведіть облік усіх рекламних публікацій

І головне — не ігноруйте листи від Держпродспоживслужби. Це може коштувати значно більше, ніж проста відповідь.

Нагадаємо, що з 8 травня Держпродспоживслужба розпочала моніторинг оголошень про вакансії.