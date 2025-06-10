Instagram-магазини за незаконну рекламу штрафують до 8500 грн

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів активно моніторить соцмережі, зокрема Instagram-магазини, на предмет порушень рекламного законодавства. Про це повідомили у «YANKIV. Юридичні послуги».
Фахівці аналізують контент, надсилають вимоги з поясненнями, складають протоколи та накладають штрафи. У кожному обласному центрі вже створені відповідні інспекційні відділи.
У Тернополі ресторан сплатив 8500 грн штрафу за використання фото з відомими особами без дозволу та небезпечну лексику типу «бургери бомба». У Києві заклад отримав 5100 грн штрафу за рекламу з сексуалізованими зображеннями — фото моделей з їжею в оголеному вигляді розцінили як дискримінацію.
ФОП, що продавав товари LEGO без згоди правовласника, програв суд і сплатив 40 000 грн компенсації. Попри початкову вимогу у 800 тис. грн, компенсацію зменшили через нестачу доказів.
І головне — не ігноруйте листи від Держпродспоживслужби. Це може коштувати значно більше, ніж проста відповідь.
Нагадаємо, що з 8 травня Держпродспоживслужба розпочала моніторинг оголошень про вакансії.
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