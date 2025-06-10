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Instagram-магазини за незаконну рекламу штрафують до 8500 грн

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 138

 Держпродспоживслужба вже моніторить соцмережі: судові справи — реальні, штрафи — теж

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів активно моніторить соцмережі, зокрема Instagram-магазини, на предмет порушень рекламного законодавства. Про це повідомили у «YANKIV. Юридичні послуги».

Фахівці аналізують контент, надсилають вимоги з поясненнями, складають протоколи та накладають штрафи. У кожному обласному центрі вже створені відповідні інспекційні відділи.

Реальні приклади — реальні штрафи

У Тернополі ресторан сплатив 8500 грн штрафу за використання фото з відомими особами без дозволу та небезпечну лексику типу «бургери бомба». У Києві заклад отримав 5100 грн штрафу за рекламу з сексуалізованими зображеннями — фото моделей з їжею в оголеному вигляді розцінили як дискримінацію.

Продаж брендів без дозволу — теж під забороною

ФОП, що продавав товари LEGO без згоди правовласника, програв суд і сплатив 40 000 грн компенсації. Попри початкову вимогу у 800 тис. грн, компенсацію зменшили через нестачу доказів.

Що заборонено в Instagram-рекламі

Контент, що найчастіше призводить до штрафів:

  • Фото людей без письмової згоди
  • Військова лексика — «бомба», «ракета» тощо
  • Зображення тіла як сексуального об’єкта
  • Приниження за статевою ознакою
  • Продаж чужих брендів без ліцензії

Як рекламувати безпечно

  • Використовуйте лише власний або ліцензований контент
  • Уникайте сумнівної лексики й образів
  • Підписуйте договори з моделями
  • Зберігайте ліцензії на зображення й права на бренди
  • Ведіть облік усіх рекламних публікацій

І головне — не ігноруйте листи від Держпродспоживслужби. Це може коштувати значно більше, ніж проста відповідь.

Нагадаємо, що з 8 травня Держпродспоживслужба розпочала моніторинг оголошень про вакансії

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: mukachevo.net
Теги: Держпродспоживслужба instagram реклама
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