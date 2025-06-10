У перший тиждень червня на Кременчуччині екологи виявили майже 2 км браконьєрських сіток

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 108

На Кременчуччині у перший тиждень червня екологи на водоймах виявили близько 2 км браконьєрських сіток. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції центрального округу.

Відомо, що 29 сіток загальною довжиною близько 2 км знайшли на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський». Живу рибу, яка була у сітках, екологи випустили назад у водойму.

Правоохоронці задокументували факт грубого порушення правил рибальства. Нині вони розшукують осіб, які могли б бути причетними до цього.

Нагадаємо, на Кременчуччині перед судом постане чоловік, який наловив риби на понад 2,5 мільйона гривень.