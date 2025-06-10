Олена Шуляк
Олена Шуляк: Понад 10 тис. українців вже отримали ваучери на безоплатне навчання
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка за побиття співмешканки, бо та викликала на нього поліцію

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 360

 

У потерпілої легені були пробиті ребрами, проте «швидку» кривдник їй відразу не викликав

У Кременчуці винесли вирок чоловікові, який торік у січні побив співмешканку. Про це стало відомо із вироку Автозаводського райсуду від 5 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений і потерпіла на момент події були знайомі близько 10 років, а від початку 2024 року проживали разом як чоловік та дружина. Того дня вони разом вживали спиртні напої, і між ними раптово виник конфлікт. На фоні особистої неприязні чоловік щонайменше 10 разів вдарив жінку в голову та груди. Від таких побоїв потерпіла отримала перелом ребра, яке пробило їй легеню.

На суді обвинувачений скоєне підтвердив. Він пояснив, що того дня зі співмешканкою почали пити алкоголь із самого ранку. Побив жінку через те, що вона раніше викликала на нього поліцію. Чоловік також додав, що у день скоєного «швидку» для потерпілої він не викликав, а госпіталізували жінку лише через 6 днів.

За висновком судово-медичного експерта, такі побої відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, адже у момент їх нанесення становили загрозу для життя потерпілої.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисних тяжких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві чоловік жорстоко побив співмешканку: жінка у непритомному стані потрапила до лікарні.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду побиття
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх