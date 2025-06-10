У Кременчуці судили чоловіка за побиття співмешканки, бо та викликала на нього поліцію

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 360

У потерпілої легені були пробиті ребрами, проте «швидку» кривдник їй відразу не викликав

У Кременчуці винесли вирок чоловікові, який торік у січні побив співмешканку. Про це стало відомо із вироку Автозаводського райсуду від 5 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений і потерпіла на момент події були знайомі близько 10 років, а від початку 2024 року проживали разом як чоловік та дружина. Того дня вони разом вживали спиртні напої, і між ними раптово виник конфлікт. На фоні особистої неприязні чоловік щонайменше 10 разів вдарив жінку в голову та груди. Від таких побоїв потерпіла отримала перелом ребра, яке пробило їй легеню.

На суді обвинувачений скоєне підтвердив. Він пояснив, що того дня зі співмешканкою почали пити алкоголь із самого ранку. Побив жінку через те, що вона раніше викликала на нього поліцію. Чоловік також додав, що у день скоєного «швидку» для потерпілої він не викликав, а госпіталізували жінку лише через 6 днів.

За висновком судово-медичного експерта, такі побої відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, адже у момент їх нанесення становили загрозу для життя потерпілої.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні умисних тяжких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві чоловік жорстоко побив співмешканку: жінка у непритомному стані потрапила до лікарні.



