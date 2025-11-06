На Полтавщині продовжили мобілізацію людських і транспортних ресурсів

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1 633

Загальна мобілізація та воєнний стан продовжені до 3 лютого 2026 року

У Полтавській області продовжено виконання завдань із мобілізації людських і транспортних ресурсів. Відповідний наказ підписав начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Пометун. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Згідно з документом, районні військові адміністрації та територіальні центри комплектування отримали мобілізаційні директиви та розпорядження. Відповідні завдання передані всім громадам Полтавщини — щодо набору до війська на час дії воєнного стану.

Основні завдання для місцевих адміністрацій і ТЦК:

своєчасно оповіщати військовозобов’язаних;

забезпечити явку на збірні пункти або у військові частини;

зберігати робочі місця за мобілізованими громадянами;

налагодити роботу військово-лікарських комісій;

організувати передачу техніки згідно з мобілізаційними директивами;

охороняти громадський порядок під час проведення оповіщення та зборів;

забезпечити соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Окремо керівництво обласного ТЦК доручило організувати розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, та інформувати населення про хід мобілізації.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 3 лютого 2026 року.