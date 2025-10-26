ГО "Захист держави"
Полтавщина, Відключення світла

Завтра на Полтавщині застосують графік обмеження потужності для промислових споживачів

Сьогодні, 21:08 Переглядів: 3

 

Причина обмежень – наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі

У понеділок, 27 жовтня, на Полтавщині з  07.00 до 11.00 та з 15.00 до 19.00 буде застосовано графік обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів в обсязі — 5 черг. Про це повідомила ПАТ «Полтаваобленерго».

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

У «Полтаваобленерго» закликали керівників підприємств, установ та організацій забезпечити дотримання заданої величини розвантаження відповідно до погодженого Полтавською обласною військовою адміністрацією графіку обмеження потужності на 2025-2026 роки.

— У разі недотримання заданої величини, НЕК «Укренерго» може застосувати графік аварійних відключень споживачів (ГАВ) або графік погодинного відключення електроенергії (ГПВ). Будьте відповідальними, допоможіть енергетикам стабілізувати енергосистему України! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми писали, що завтра графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.

Ми також повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у понеділок, 27 жовтня, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи.

Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго обмеження споживання електроенергії обмеження потужності
