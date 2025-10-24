Сильний дощ та пориви вітру: синоптики попереджають про небезпечні погодні явища

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Цієї ночі у Кременчуці та на Полтавщині синоптики прогнозують сильний дощ та пориви вітру. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

У зв’язку із цим в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.