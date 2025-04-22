Не прийшов за повісткою, бо злякався: у Глобиному судили чергового ухилянта

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 669 Коментарів: 1

На суді обвинувачений свою провину визнав і попросив його суворо не карати

На Кременчуччині судили чоловіка, який не з'явився за повісткою для мобілізації. Про це стало відомо із вироку Глобинського районного суду від 10 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що у грудні 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби під час мобілізації. 12 грудня чоловік отримав повістку, за якою 15 грудня мав з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби виїхати до військової частини для проходження служби. Крім того, чоловікові також роз'яснили про відповідальність за ухилення від мобілізації.

Проте у зазначений день та час чоловік не з'явився, тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

На суді він підтвердив, що дійсно його визнали придатним до військової служби та отримав повістку, а не з'явився із нею до ТЦК тому, що побоявся проходити військову службу. У скоєному він щиро розкаявся і попросив суворо не карати його.

Суд розглянув усі матеріали справи та визнав обвинуваченого винним у скоєному і призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, проте звільнив його від покарання з випробуванням, призначивши йому 1 рік іспитового строку.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині за ухилення від мобілізації судили чоловіка, який не з'явився за повісткою, бо власниця квартири сховала його військовий квиток.