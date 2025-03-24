У ніч на 24 березня на Полтавщині збивали російські безпілотники: Україну атакували 99 ударних БпЛА

Сьогодні, 08:24 Переглядів: 22

У ніч на 24 березня (із 20.00 23-го березня) російські війська атакували Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі, заході та в центрі країни. 36 ворожихі безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Кіровоградщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, вчора увечері в Кременчуці лунали постріли та звуки вибухів – ймовірно працювала протиповітряна оборона. Раніше у Повітряних силах попереджали про російський безпілотник у повітряному просторі над містом. У Полтавській обласній військовій адміністрації про наслідки нічної атаки поки нічого офіційно не повідомляли.

У лютому росіяни зменшили кількість ракетних ударів по Україні, але використали рекордну кількість дронів

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що у лютому 2025 року було помічено зниження кількості російських ракетних ударів по Україні – як масованих, так і одиночних. Загалом російські війська застосували 99 ракет різного типу та призначення. А ось що стосується використання інших засобів ураження, дронів та баражуючих боєприпасів – тут армія країни-агресора пішла на рекорд.

Ми зробили репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» - підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька «пташка», і вона вбиває».