В Україні схвалили законопроєкт «Про професійну освіту»: які зімни передбачені

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 64

Документ посилює фінансову автономію закладів та залишає лише два типи закладів — професійний коледж і навчальний центр

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає зміни у системі професійної освіти. Роз’яснення щодо змін надали у Міністерстві освіти України.

Новий законопроєкт розробили на заміну чинному закону, який діє із 1998 року. Він має за мету реформувати систему профосвіти відповідно до потреб ринку праці, євроінтеграції та децентралізації.

Серед основних ключових змін у МОН виділяють наступні:

Фінансова та кадрова автономія. Заклади освіти зможуть функціонувати як комунальні некомерційні товариства: самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Кошти вони будуть отримувати від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним.

Заклади освіти зможуть функціонувати як комунальні некомерційні товариства: самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Кошти вони будуть отримувати від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним. Впливові наглядові ради. Наглядові ради стануть реальним органом управління закладу освіти, як у бізнесі. Вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план. До складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, тож бізнес отримає реальний вплив.

Наглядові ради стануть реальним органом управління закладу освіти, як у бізнесі. Вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план. До складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, тож бізнес отримає реальний вплив. Реалізація інвестиційних проєктів. Бізнес отримає більше можливостей співпраці з закладами освіти через реалізацію інвестиційних проєктів. Заклади освіти отримають можливість укладання договорів оренди, а також передання закладу професійної освіти в управління.

Бізнес отримає більше можливостей співпраці з закладами освіти через реалізацію інвестиційних проєктів. Заклади освіти отримають можливість укладання договорів оренди, а також передання закладу професійної освіти в управління. Гранти на дуальну освіту. Буде створений новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств — як це працює в ЄС. Для популяризації поєднання роботи з навчанням з’явиться «студентський трудовий договір».

Буде створений новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств — як це працює в ЄС. Для популяризації поєднання роботи з навчанням з’явиться «студентський трудовий договір». Менше бюрократії. Міністерство більше не буде затверджувати стандарти освіти для кожної професії. Заклади розроблятимуть освітні програми разом із бізнесом, а змінювати та затверджувати їх буде наглядова рада. Також буде введена кредитно-модульна система, щоб простіше зараховувати результати навчання, зокрема здобуті неформально, або під час переходу до іншого закладу.

Також у законопроєкті передбачається і зміна назв закладів освіти: замість «ПТ», «ВПУ» та інших застарілих абревіатур будуть професійні коледжі та навчальні центри. Учні стануть студентами, слухачами або курсантами.

Нагадаємо, за результатами досліджень усе більше учнів після 9 класу обирають професійну або фахову передвищу освіту.