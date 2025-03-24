Поліція Полтави розшукує безвісти зниклого 75-річного Юрія Паненка

Полтавське районне управління поліції розшукує безвісті зниклого Паненко Юрій Миколайович, 1950 року народження, мешкання Шевченківського району Полтави. Чоловік 21 березня залишив свою домівку та наразі його місце перебування невідоме.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Прикмети зниклого: зріст 180 см, худорлявої статури, має чорне волосся та світлі очі. Чоловік має сиву бороду. Зниклий був одягнений у чорну куртку та чорні джинси. Мав чорне взуття.
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