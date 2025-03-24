Поліція Полтави розшукує безвісти зниклого 75-річного Юрія Паненка

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 167

Чоловік 21 березня вийшов з дому та не повернувся

Полтавське районне управління поліції розшукує безвісті зниклого Паненко Юрій Миколайович, 1950 року народження, мешкання Шевченківського району Полтави. Чоловік 21 березня залишив свою домівку та наразі його місце перебування невідоме.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Прикмети зниклого: зріст 180 см, худорлявої статури, має чорне волосся та світлі очі. Чоловік має сиву бороду. Зниклий був одягнений у чорну куртку та чорні джинси. Мав чорне взуття.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук зниклого чоловіка, просимо негайно повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 050-606-29-19 або 102, - закликають правоохоронці.