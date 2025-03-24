Банани здатні позитивно впливати на здоров'я: як саме
Сьогодні, 07:03
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Включайте банани в свій раціон
Якщо включити до раціону два-три банани, то ви:
- схуднете. Цей фрукт багатий на вітаміни і клітковину, що дає ситість на довгий час і Ви менше будете хотіти «плюшок»
- зможете легше засипати. Банан містить триптофан – амінокислота, яка при розщепленні викликає сонливість. Також містять магній і калій, які сприяють поліпшенню сну.
- банани знизять ризик раку нирки завдяки антиоксидантам фенольних сполук.
- покращите пам’ять - вміст вітаміну В сприяє поліпшенню пам'яті.
- завдяки вмісту заліза сприяють протидії можливим симптомам анемії.
- калій допомагає регулювати м'язові рухи, у тому числі серце
- вміст вітаміну А сприяє поліпшенню зору.
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