Під час учорашнього обміну полоненими звільнених військових із Полтавщини — п’ятеро

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 549

Напередодні була інформація про трьох звільнених бійців з Полтавщини

Внаслідок учорашнього обміну полоненими до України повернулися п’ятеро бійців з Полтавщини. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Раніше було відомо про трьох звільнених полтавських захисників.

Старший солдат Дмитро Матющенко потрапив до полону 9 березня 2022 року під час боїв за Волноваху в Донецькій області.

Рядовий Аркадій Барладян потрапив до рук окупантів 22 червня 2022 року в районі села Лоскутівка Луганської області.

Головний сержант Ігор Шарлай потрапив до російського полону 10 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі села Красне Харківської області.

Солдат Максим Ляпін 21 вересня 2024 року зник безвісти під час виконання бойового завдання на Курщині.

Солдат Руслан Фальківський 2 березня 2025 року зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі села Журавка на Сумщині.

Також учора стало відомо про те, що Максим Ляпін — житель Кременчуцького району. Аркадій Барладян та Ігор Шарлай — родом із Полтавського району.

Нагадаємо, учора із російського полону до України повернулися 197 звільнених військовополонених — 175 у рамках запланованого обміну та ще 22 поза обмінними домовленостями.