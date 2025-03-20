«Кременчук! Я вас люблю! Від вас не хочеться їхати». Емоційний Parfeniuk «запалив» кременчуцьку молодь

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 115

Співак виконав хіти «Провела екскурсію», «Долоні», «На даху» та інші, створивши неймовірну атмосферу драйву та щирих емоцій

Учора, 19 березня, Кременчук відчув справжню хвилю емоцій та драйву — до міста завітав Parfeniuk із довгоочікуваним концертом. Виступ відбувся в Кременчуцькому міському палаці культури й зібрав сотні прихильників сучасної української музики.

З перших секунд на сцені Parfeniuk захопив увагу залу. Його голос, пронизаний щирістю, створював особливу атмосферу, а кожна пісня змушувала аудиторію відчувати музику на рівні серця. І все це — під живий музичний супровід!

Звучали улюблені хіти, серед яких «Провела екскурсію», «Відриваючись», «Долоні», «Забий», «На даху», «Температура», «Поряд», «Мала», а також нові композиції, які одразу підхопив зал.

Молодь реагувала емоційно та віддано — співала разом із виконавцем, підіймала телефони з ліхтариками й скандувала його ім’я після кожної пісні.

— Кременчук! Я вас люблю! Від вас не хочеться їхати, — зізнався співак, звертаючись до шанувальників.

Особливий фурор викликав фінальний трек «Врубай», який Parfeniuk виконав на біс — зал вибухнув оваціями, і здавалось, що концерт міг тривати ще годинами.

— Це був один із найкращих концертів, які я відвідував! Атмосфера просто неймовірна, а Parfeniuk — справжній талант. Шкода, що в нашому місті немає концерт-хола. Там би концерт пройшов ще крутіше, — діляться враженнями Сергій та Катерина, фанати виконавця.

Parfeniuk вкотре довів, що його музика — це не просто пісні, а ціла емоційна подорож. Кременчук точно запам’ятає цей вечір надовго!