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«Кременчук! Я вас люблю! Від вас не хочеться їхати». Емоційний Parfeniuk «запалив» кременчуцьку молодь

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 115

Співак виконав хіти «Провела екскурсію», «Долоні», «На даху» та інші, створивши неймовірну атмосферу драйву та щирих емоцій

Учора, 19 березня, Кременчук відчув справжню хвилю емоцій та драйву — до міста завітав Parfeniuk із довгоочікуваним концертом. Виступ відбувся в Кременчуцькому міському палаці культури й зібрав сотні прихильників сучасної української музики.

 З перших секунд на сцені Parfeniuk захопив увагу залу. Його голос, пронизаний щирістю, створював особливу атмосферу, а кожна пісня змушувала аудиторію відчувати музику на рівні серця. І все це — під живий музичний супровід!

 Звучали улюблені хіти, серед яких «Провела екскурсію», «Відриваючись», «Долоні», «Забий», «На даху», «Температура», «Поряд», «Мала», а також нові композиції, які одразу підхопив зал.

Молодь реагувала емоційно та віддано — співала разом із виконавцем, підіймала телефони з ліхтариками й скандувала його ім’я після кожної пісні.

— Кременчук! Я вас люблю! Від вас не хочеться їхати, — зізнався співак, звертаючись до шанувальників.

 Особливий фурор викликав фінальний трек «Врубай», який Parfeniuk виконав на біс — зал вибухнув оваціями, і здавалось, що концерт міг тривати ще годинами.

— Це був один із найкращих концертів, які я відвідував! Атмосфера просто неймовірна, а Parfeniuk — справжній талант. Шкода, що в нашому місті немає концерт-хола. Там би концерт пройшов ще крутіше, — діляться враженнями Сергій та Катерина, фанати виконавця.

 Parfeniuk вкотре довів, що його музика — це не просто пісні, а ціла емоційна подорож. Кременчук точно запам’ятає цей вечір надовго!

Parfeniuk — амбітний і талановитий selfmade-артист, якому підкорюються топчарти радіостанцій та стрімінгових платформ, а в медіапросторі артиста з повагою називають «батя романтики».
Мільйонними переглядами відзначилися хіти «Провела екскурсію», «Відриваючись», «Долоні», «Забий», «На даху», «Температура», «Поряд», «Мала». А поки бенгери продовжують активно поповнювати плейлисти фанатів, Parfeniuk веде активну гастрольну діяльність в Україні та за кордоном, підкорюючи своєю справжністю та щирістю тисячі сердець.


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Автор: Мирослава Українська Фото: Сергій Гриниченко
Теги: МПК концерт
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