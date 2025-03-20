«Кременчук! Я вас люблю! Від вас не хочеться їхати». Емоційний Parfeniuk «запалив» кременчуцьку молодь

Співак виконав хіти «Провела екскурсію», «Долоні», «На даху» та інші, створивши неймовірну атмосферу драйву та щирих емоцій
Учора, 19 березня, Кременчук відчув справжню хвилю емоцій та драйву — до міста завітав Parfeniuk із довгоочікуваним концертом. Виступ відбувся в Кременчуцькому міському палаці культури й зібрав сотні прихильників сучасної української музики.
З перших секунд на сцені Parfeniuk захопив увагу залу. Його голос, пронизаний щирістю, створював особливу атмосферу, а кожна пісня змушувала аудиторію відчувати музику на рівні серця. І все це — під живий музичний супровід!
Звучали улюблені хіти, серед яких «Провела екскурсію», «Відриваючись», «Долоні», «Забий», «На даху», «Температура», «Поряд», «Мала», а також нові композиції, які одразу підхопив зал.
Молодь реагувала емоційно та віддано — співала разом із виконавцем, підіймала телефони з ліхтариками й скандувала його ім’я після кожної пісні.
Особливий фурор викликав фінальний трек «Врубай», який Parfeniuk виконав на біс — зал вибухнув оваціями, і здавалось, що концерт міг тривати ще годинами.
Parfeniuk вкотре довів, що його музика — це не просто пісні, а ціла емоційна подорож. Кременчук точно запам’ятає цей вечір надовго!
Parfeniuk — амбітний і талановитий selfmade-артист, якому підкорюються топчарти радіостанцій та стрімінгових платформ, а в медіапросторі артиста з повагою називають «батя романтики».
Мільйонними переглядами відзначилися хіти «Провела екскурсію», «Відриваючись», «Долоні», «Забий», «На даху», «Температура», «Поряд», «Мала». А поки бенгери продовжують активно поповнювати плейлисти фанатів, Parfeniuk веде активну гастрольну діяльність в Україні та за кордоном, підкорюючи своєю справжністю та щирістю тисячі сердець.
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