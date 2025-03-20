У Полтавському районі внаслідок ДТП загинув пішохід

19 березня близько 22.00 у селищі Чутове на вулиці Полтавський Шлях сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, автомобіль Honda Accord, за кермом якого перебував 45-річний водій, збив 31-річного пішохода.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Обставини аварії розслідують слідчі.
Нагадаємо, що напередодні у Чутовому зіткнулися два автомобілі — одну людину госпіталізували.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.