У Полтавському районі внаслідок ДТП загинув пішохід

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19 березня близько 22.00 у селищі Чутове на вулиці Полтавський Шлях сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль Honda Accord, за кермом якого перебував 45-річний водій, збив 31-річного пішохода.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Обставини аварії розслідують слідчі.

Нагадаємо, що напередодні у Чутовому зіткнулися два автомобілі — одну людину госпіталізували.