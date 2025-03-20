У двох громадах Кременчуччини учні підуть на весняні канікули на тиждень пізніше: хто саме

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 216

Учні двох громад Кременчуцького району підуть на весняні канікули на тиждень пізніше за інших. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Із 31 березня канікули розпочнуться у школярів Кам'янопотоківської та Піщанської громад. Так само тижнем пізніше на канікули підуть і учні Карлівської, Ланнівської, Новооржицької та Хорольської громад. Навчання у них відновиться 7 квітня.

Усі інші школи на Кременчуччині та в інших громадах Полтавщини йдуть на весняні канікули уже наступного тижня, 24 березня. Триватимуть вони тиждень, до 30 березня включно.

Нагадаємо, із 24 лютого і до 9 березня усі учні Кременчука навчаються дистанційно у зв'язку із високим рівнем захворюваності на гості респіраторні вірусні інфекції.