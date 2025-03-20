Футбольний клуб «Кремінь» вдома обіграв криворізький «Пенуел»

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 171

Матч завершився з рахунком 4:2 на користь кременчуцької команди

Цими вихідними футбольний клуб «Кремінь» у домашньому матчі обіграв команду «Пенуел» із Кривого Рогу. Про це повідомляють у пресслужбі клубу.

Гра завершилася з рахунком 4:2 на користь кременчуцької команди. Зіграли матч на стадіоні «Кремінь-Арена».

Голи у ворота суперників забили Молько (17), Покась (48, 50), Прокопчук (56) — Тарасенко, Матко.

Нагадаємо, на початку березня «Кремінь» здобув першу поразку у новому сезоні під час гри із тишківським «Агротехом».