Уночі на Полтавщині знову збивали російські безпілотники — Повітряні Сили

Цієї ночі Полтавщина вкотре потрапила під атаку російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони «відпрацьовували» дрони у небі. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.
Загалом армія РФ запустила по території України 87 ударних безпілотників типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел — РФ та тимчасово окупованої території Криму.
Внаслідок злагодженої роботи авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України «приземлити» вдалося 51 безпілотник у межах Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Сумської, Миколаївської, Запорізької та Харківської областей.
30 безпілотників були локаційно втрачені у повітряному просторі, ще один російський дрон перебуває в небі над Україною. Повітряні сили попереджають про продовження бойової роботи.
Нагадаємо, збивали російські дрони на Полтавщині і минулої ночі.
А вранці 17 листопада у Кременчуці було чутно серію вибухів. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.
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