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Уночі на Полтавщині знову збивали російські безпілотники — Повітряні Сили

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 0

 

Загалом у небі над Україною сили ППО «відпрацювали» 51 російський дрон

Цієї ночі Полтавщина вкотре потрапила під атаку російських безпілотників. Сили протиповітряної оборони «відпрацьовували» дрони у небі. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.  

Загалом армія РФ запустила по території України 87 ударних безпілотників типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел — РФ та тимчасово окупованої території Криму.

Внаслідок злагодженої роботи авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України «приземлити» вдалося 51 безпілотник у межах Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Сумської, Миколаївської, Запорізької та Харківської областей.

30 безпілотників були локаційно втрачені у повітряному просторі, ще один російський дрон перебуває в небі над Україною. Повітряні сили попереджають про продовження бойової роботи.

Нагадаємо, збивали російські дрони на Полтавщині і минулої ночі.

А вранці 17 листопада у Кременчуці було чутно серію вибухівУламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ППО безпілотники дрони повітряні сили
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