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Надзвичайні новини, Полтавщина

Голову Полтавської МСЕК, якого підозрюють у видачі фейкових довідок про інвалідність, випустили під заставу

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 0

 

Досудове розслідування у справі триватиме до 11 грудня

Голову однієї зі спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) Полтави, якого підозрюють у видачі фейкових довідок про інвалідність, випустили з-під варти під заставу у майже 400 тисяч гривень. Про це стало відомо із ухвали Октябрського районного суду від 8 листопада.

Також прокурори продовжили термін дії досудового розслідування до 11 грудня 2024 року, аби мати додатковий час на виконання та завершення усіх передбачених процесуальних дій.

Нагадаємо, посадовця та його спільницю підозрюють у вимаганні понад 9 тисяч доларів за встановлення фіктивних груп інвалідності. За даними слідства, підозрювані організували схему отримання грошей за оформлення безпідставних груп інвалідності військовозобов'язаним чоловікам та їхнім родичам, які прагнули уникнути мобілізації. Спільниця голови комісії підшуковувала зацікавлених осіб та разом з лікарями готувала документи з фальшивими даними про стан здоров'я «пацієнтів». Фактичні медичні обстеження не проводились.

 

За оперативними даними, вказаною незаконною схемою скористалося близько 50 осіб.
У ході проведених обшуків на роботах та в оселях фігурантів, правоохоронці вилучили:

  • документацію, що підтверджує протиправні дії фігурантів;
  • копії документів осіб, які звертались до організаторів незаконної схеми;
  • банківські картки, понад 1 мільйон гривень, понад 115 тисяч доларів США та 5 тисяч євро готівкою, отримані незаконним шляхом;
  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

 

20 вересня на засіданні суд ухвалив відсторонити від посади голову травматологічної спеціалізованої МСЕК КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради» на час досудового розслідування — до 8 листопада 2024 року.

Відповідно після продовження дії досудового розслідування продовжився і термін відсторонення лікаря від посади.

Нагадаємо, у жовтні у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: МСЕК підозра
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