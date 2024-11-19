У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим військовим Іваном Приходьком

Учора, 18 листопада, у Горішніх Плавнях в останню путь провели загиблого у бою за Україну військовослужбовця Івана Приходька. Про це повідомили у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.
Під час прощальної церемонії про життя загиблого розповів міський голова Дмитро Биков.
Народився Іван у Горішніх Плавнях, навчався у гімназії імені В. О. Нижниченка, а далі — у професійному гірничому ліцеї. Там здобув професії машиніста екскаватора та слюсаря-ремонтника.
У 2008 році почав працювати на FERREXPO — Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах. Далі впродовж 2008-2009 років проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України.
У 2014 році закінчив політехнічний технікум та здобув іще одну спеціальність — гірничий технік-електромеханік.
Після початку повномасштабного вторгнення до війська Іван Приходько приєднався 13 квітня 2022 року. У 2023 році отримав відзнаку Міністерства оборони України «За зразкову службу».
Поховали загиблого воїна у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.