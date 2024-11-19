У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим військовим Іваном Приходьком

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Учора, 18 листопада, у Горішніх Плавнях в останню путь провели загиблого у бою за Україну військовослужбовця Івана Приходька. Про це повідомили у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.

Під час прощальної церемонії про життя загиблого розповів міський голова Дмитро Биков.

Народився Іван у Горішніх Плавнях, навчався у гімназії імені В. О. Нижниченка, а далі — у професійному гірничому ліцеї. Там здобув професії машиніста екскаватора та слюсаря-ремонтника.

У 2008 році почав працювати на FERREXPO — Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах. Далі впродовж 2008-2009 років проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України.

У 2014 році закінчив політехнічний технікум та здобув іще одну спеціальність — гірничий технік-електромеханік.

Після початку повномасштабного вторгнення до війська Іван Приходько приєднався 13 квітня 2022 року. У 2023 році отримав відзнаку Міністерства оборони України «За зразкову службу».

8 листопада 2024 року під час виконання службового обов’язку солдат Збройних сил України Іван Приходько героїчно загинув у районі села Торське Донецької області. Світла і вічна пам’ять про подвиг Івана Приходька назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! — підсумував Дмитро Биков.

Поховали загиблого воїна у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.