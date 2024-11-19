Водія, який минулого тижня у центрі Полтави збив на смерть жінку,, взяли під варту — прокуратура

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 113

За даними правоохоронців, після скоєного чоловік зник з місця події

Чоловіка, який минулого понеділка у центрі Полтави на смерть збив 63-річну жінку та зник з місця події, взяли під варту. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, знайти водія вдалося лише у п’ятницю, 15 листопада. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Інкримінують йому порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 11 листопада близько 17.00 на вулиці Європейській у Полтаві водій автомобіля Audi A6 збив 63-річну пішоходку, яка переходила через дорогу, та зник з місця події. Від отриманих травм жінка померла на місці.