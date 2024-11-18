На Полтавщині протиповітряна оборона збивала ударні безпілотники

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У ніч на 18 листопада у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Військові збивали ударні безпілотники, які запустили російська армія з Курської області. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом РФ випустила 11 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу. Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у 5 областях України.

Нагадаємо, вранці 17 листопада у Кременчуці було чутно серію вибухів. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.