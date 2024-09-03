«Під завалами зруйнованої будівлі є люди». Зеленський про російську атаку по Полтаві у вечірньому зверненні

Станом на 21.16 у Полтаві тривають рятувальні роботи. Відомо про 271 пораненого та 51 загиблого внаслідок ракетного обстрілу російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 вересня.

— Правоохоронні органи і Міністерство оборони з’ясовують усі обставини події. Сигнал повітряної тривоги був — усе інше, кожну деталь мають встановити під час розслідування.

Зеленський також наголосив про посилення протиповітряної оборони у містах і громадах України.

— Ми продовжуємо працювати з усіма партнерами заради більш сильних рішень на підтримку нашого захисту. Заради далекобійних рішень, які б могли знищити ще до старту значну кількість російської балістики, — сказав президент.

Ракетний обстріл Полтави 3 вересня: коротко

Вранці 3 вересня російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід — перевіряють, чи немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно.

Станом на 18.00 відомо про 51 загиблого та понад 200 поранених внаслідок ракетних ударів, повідомили в Офісі генерального прокурора. За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.

На Полтавщині оголосили триденну жалобу.