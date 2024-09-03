Через дамбу Кременчуцької ГЕС обмежать рух машин — рішення виконкому
Сьогодні, 22:00
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Обмеження діятимуть з 5 вересня 5.00 до 5.00 6 вересня
Світловодський виконавчий комітет заборонив рух машин через дамбу Кременчуцької ГЕС протягом доби. Обмеження діятимуть з 5 вересня 5.00 до 5.00 6 вересня. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому 3 вересня.
— Просимо жителів планувати завчасно свій маршрут враховуючи заборону руху, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповідали
, що дамба Кременчуцької ГЕС будувалася з розрахунком витримати ядерний удар.
Автор: Телеграф
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