Охоронниця полтавського дитячого садочка підтримувала російську агресію

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Київський районний суд Полтави виніс вирок охоронниці закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 74 «Джерельце» за виправдання та підтримку збройної агресії РФ. Жінка поширювала у соцмережі «Однокласники» проросійські дописи. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 25 липня.

Відомо, що перший допис жінка розмістила у червні 2022 року. За результатами судової лінгвістичної експертизи, у її публікації знайшли виправдовування окупації територій України:

«На войне есть место чуду. Мы снимали в только что освобождённой Попасной в ЛНР. Когда ВСУ поняли, что город им не удержать, приняли решение полностью его уничтожить — «так не доставайся же ты никому».

Надалі працівниця дитячого садка виправдовувала напад РФ на Україну: «Ребята! Вы правда не понимаете, что ОСОБА_6 восемь долгих лет избегал войны с НАТО, до последнего пытаясь договориться по-хорошему? Вы правда не понимаете, Украина из мирного трактора была превращена в стенобитное орудие, которым собрались протаранить россию? Мы не с Украиной сейчас воюем, а с мечем Вашингтона, остро заточенным и занесенным над москвой!»

Обвинуваченій призначили іспитовий термін на 2 роки.

Нагадаємо, Полтавський суд виніс вирок місцевому жителю, працівнику комбінату хлібопродуктів, який підтримував російських солдатів та виправдовував збройну агресію РФ.