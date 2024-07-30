Поліція Полтавщини розшукує Ганну Карачову, яка зникла на автомобілі — востаннє її бачили у Глобиному

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 215

Жінка поїхала з дому на автомобілі Kia Soul чорного кольору та зникла

Відділ № 1, що знаходиться у місті Глобине Кременчуцького райуправління поліції, встановлює місцезнаходження мешканки Києва Ганни Олександрівни Карачової, 1974 року народження. Востаннє родичі бачили жінку сьогодні, 30 липня, близько 12.00 у місті Глобине. Вона поїхала на автомобілі Kia Soul чорного кольору (номерний знак АА 5894 ІХ) та не повернулася. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої: зріст -175 см, середньої статури, волосся темне коротке, має татуювання на лівій руці у вигляді кінематографа. На момент зникнення була одягнута в рожеві шорти та сіру футболку.

— Якщо Вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити пошуки Ганни Карачової, просимо повідомити до відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції за телефонами 0662452621, 0507728475, 0994337102 або за номером 102, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісно зниклого 66-річного мешканця Кременчука Віктора Дремлюка. Про зникнення чоловіка до поліції повідомили його родичі.