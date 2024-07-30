Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:11
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 31 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- вул. 29 Вересня, 3-32;
- вул. Івана Мазепи, 22/9;
- вул. Софіївська, 37, 39;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;
- вул. Гайдамацька, 11/21-32;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- пров. Олега Ольжича, 1-20;
- пров. Чигиринський, 2-31;
- туп.1-й Гайдамацький, 3, 4, 5, 6;
- туп.2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;
- вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;
- пров. Гайдамацький, 2/55-45;
- вул.Космонавтів, 47/2-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- пров. Михайлівський, 1Б-20;
- вул. П. Орлика, 6/21-11/37;
- пров. П. Орлика, 2/53-24;
- вул. Чумацький Шлях, 45-67;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівний, 2/34-16;
- пр. Житлобудівний, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Українська, 3, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- пров. Миклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;
- вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;
- вул. Оксани Петрусенко, 18А;
- вул. Софіївська, 75;
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- вул. Європейська, 44А-58/20;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;
- вул. Сержанта Мельничука, 36;
- пров. Уласа Самчука, 3-41;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;
- пров. Алли Горської, 1-8;
- вул. Василя Сліпака, 8-45А;
- пров. Дніпровський, 1-6;
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49;
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 42А-57/2;
- пров. Правобережний, 4;
- вул. Республіканська, 89-93;
- вул. Василя Симоненка, 90-112;
- вул. Генерала Чайки, 1, 29;
- пров. Ємельяненко, 3;
- вул. Михайла Калачевського, 3-9;
- просп. Полтавський, 142-174;
- вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- вул. Ананія Размислова, 33-40;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
- вул. Ананія Размислова, 33-40;
- просп. Полтавський, 245-275;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Військова, 18/56;
- вул. Вячеслава Чорновола, 19-45;
- вул. Миколи Кучми, 62;
- вул. О. Гончара, 32-63;
- вул. Редутна, 41-92.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 16.00
- туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
- туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;
- пров. Арсенальний, 3-16;
- туп. В.Каразіна, 3-8;
- пров. Веселий, 3-40;
- пров. Д.Барковського, 3-16;
- вул. Європейська, 1-58/20;
- вул. Лікаря Парнети, 47;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- туп. М.Сціборського, 1-7;
- вул. Нагірна, 1/3-30А;
- пров. Новогеоргіївський, 4-21;
- вул. Переяславська, 2-7;
- туп. П. Григоренка, 1, 2, 27;
- вул. П. Калнишевського, 13А;
- вул. Сержанта Мельничука, 20-79;
- пров. Ударний, 2;
- пров. У. Самчука, 3-41;
- пров. Фруктовий, 22;
- вул. Чередницька, 22-39;
- вул. Черниша, 17А;
- вул. Юрія Руфа, 65А-77;
- вул. Залізнична, 21-81;
- вул. Кагамлицька, 62/20;
- пров. Робітничий, 3-20;
- вул. Сержанта Мельничука, 140А-195;
- пров. Сиваський, 2А;
- пр. Степана Васильченка, 3-16;
- пров. Токарний, 3-18;
- вул. Юрія Руфа, 108-177/1;
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б-20/2;
- пров. Ударний, 1-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- вул. Івана Багряного, 1/39;
- вул. Івана Дзюби, 3-36;
- вул. Максима Кривоноса, 26-40;
- вул. Паризька, 14/35;
- пров. Південний, 1/29-26;
- вул. Рєпіна, 1-20/26.
З 6.00 до 18.00
- просп. Полтавський;
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б. Чичибабіна;
- вул. Б. Урбанського;
- вул. В. Симоненка;
- вул. В. Баранова;
- вул. Мрії;
- вул. В. Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Г. Чайки;
- вул. Гетьманська;
- вул. Д. Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І. Нагнибіди;
- вул. І. Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М. Вовчка;
- вул. М. Міхновського;
- вул. М. Грушевського;
- вул. М. Калачевського;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О. Пчілки;
- вул. П-ка. Коваленка;
- вул. П. Оксанченка;
- вул. Размислова;
- вул. Ракетна;
- вул. Рокитнянська;
- вул. С. Наливайка;
- вул. С. Кульчинського;
- вул. Сосновська;
- вул. Утьосова;
- вул. Хімічна;
- вул. Вадима Кришталя;
- вул. Я. Петруся;
- пров. А. Ізюмова;
- пров. Г. Ашкаренка;
- пров. Гурамішвілі;
- пров. Ємельяненко;
- пров. Караванний;
- пров. Кропивницького;
- пров. Полтавський;
- пров. Правди;
- пров. Размислова;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Я. Петруся;
- пров. М. Клєцкова;
- туп. Айвазовського;
- туп. Бажана;
- пут. Газопровідний;
- туп. Глобинський;
- туп. Д. Апостола;
- туп. Кармелюка;
- пр. А.Ізюмова.
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