Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 31 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

вул. 29 Вересня, 3-32;

вул. Івана Мазепи, 22/9;

вул. Софіївська, 37, 39;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51;

вул. Гайдамацька, 11/21-32;

вул. Кавалерійська, 8-49;

пров. Олега Ольжича, 1-20;

пров. Чигиринський, 2-31;

туп.1-й Гайдамацький, 3, 4, 5, 6;

туп.2-й Гайдамацький, 3, 4, 5;

вул. Академіка Герасимовича, 53-84А;

пров. Гайдамацький, 2/55-45;

вул.Космонавтів, 47/2-86;

вул. Михайлівська, 16/42-21;

пров. Михайлівський, 1Б-20;

вул. П. Орлика, 6/21-11/37;

пров. П. Орлика, 2/53-24;

вул. Чумацький Шлях, 45-67;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівний, 2/34-16;

пр. Житлобудівний, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Українська, 3, 5;

вул. Шевченка, 11, 13;

пров. Миклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1, 2, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А;

пров. Алли Горської, 1-8;

вул. Василя Сліпака, 8-45А;

пров. Дніпровський, 1-6;

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1;

пров. Сержанта Онопченка, 21-49;

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 42А-57/2;

пров. Правобережний, 4;

вул. Республіканська, 89-93;

вул. Василя Симоненка, 90-112;

вул. Генерала Чайки, 1, 29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. Михайла Калачевського, 3-9;

просп. Полтавський, 142-174;

вул. Вадима Кришталя, 24Б-95А;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Ананія Размислова, 33-40;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Ананія Размислова, 33-40;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Військова, 18/56;

вул. Вячеслава Чорновола, 19-45;

вул. Миколи Кучми, 62;

вул. О. Гончара, 32-63;

вул. Редутна, 41-92. З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 8.00 до 16.00 туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;

туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

туп. В.Каразіна, 3-8;

пров. Веселий, 3-40;

пров. Д.Барковського, 3-16;

вул. Європейська, 1-58/20;

вул. Лікаря Парнети, 47;

вул. Локомотивна, 1А-30;

туп. М.Сціборського, 1-7;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

пров. Новогеоргіївський, 4-21;

вул. Переяславська, 2-7;

туп. П. Григоренка, 1, 2, 27;

вул. П. Калнишевського, 13А;

вул. Сержанта Мельничука, 20-79;

пров. Ударний, 2;

пров. У. Самчука, 3-41;

пров. Фруктовий, 22;

вул. Чередницька, 22-39;

вул. Черниша, 17А;

вул. Юрія Руфа, 65А-77;

вул. Залізнична, 21-81;

вул. Кагамлицька, 62/20;

пров. Робітничий, 3-20;

вул. Сержанта Мельничука, 140А-195;

пров. Сиваський, 2А;

пр. Степана Васильченка, 3-16;

пров. Токарний, 3-18;

вул. Юрія Руфа, 108-177/1;

пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б-20/2;

пров. Ударний, 1-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

вул. Івана Багряного, 1/39;

вул. Івана Дзюби, 3-36;

вул. Максима Кривоноса, 26-40;

вул. Паризька, 14/35;

пров. Південний, 1/29-26;

вул. Рєпіна, 1-20/26. З 6.00 до 18.00 просп. Полтавський;

вул. А. Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Барвінкова;

вул. Б. Чичибабіна;

вул. Б. Урбанського;

вул. В. Симоненка;

вул. В. Баранова;

вул. Мрії;

вул. В. Винниченка;

вул. Газопровідна;

вул. Г. Чайки;

вул. Гетьманська;

вул. Д. Галицького;

вул. Експресівська;

вул. І. Нагнибіди;

вул. І. Сікорського;

вул. Кобзарська;

вул. Козацька;

вул. Кропивницького;

вул. М. Вовчка;

вул. М. Міхновського;

вул. М. Грушевського;

вул. М. Калачевського;

вул. Новомиргородська;

вул. О. Пчілки;

вул. П-ка. Коваленка;

вул. П. Оксанченка;

вул. Размислова;

вул. Ракетна;

вул. Рокитнянська;

вул. С. Наливайка;

вул. С. Кульчинського;

вул. Сосновська;

вул. Утьосова;

вул. Хімічна;

вул. Вадима Кришталя;

вул. Я. Петруся;

пров. А. Ізюмова;

пров. Г. Ашкаренка;

пров. Гурамішвілі;

пров. Ємельяненко;

пров. Караванний;

пров. Кропивницького;

пров. Полтавський;

пров. Правди;

пров. Размислова;

пров. Фізкультурний;

пров. Я. Петруся;

пров. М. Клєцкова;

туп. Айвазовського;

туп. Бажана;

пут. Газопровідний;

туп. Глобинський;

туп. Д. Апостола;

туп. Кармелюка;

пр. А.Ізюмова.

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