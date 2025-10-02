На Полтавщині чоловік потрапив під колеса потяга та загинув

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 279

Трагічна подія сталася сьогодні, 2 жовтня, близько 01.00 в районі станції «Яківчанська» Полтавського району. Поліція з’ясовує обставини загибелі людини. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, пасажирський локомотив смертельно травмував чоловіка, який перебував на коліях. Причини та обставини події, а також особу загиблого, встановлює слідчо-оперативна група поліції.

