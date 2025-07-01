У Кременчуці чоловік загинув під колесами тепловоза

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Увечері 30 червня поблизу вулиці Свіштовської в Кременчуці тепловоз смертельно травмував чоловіка. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Інцидент стався близько 18.45. На місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група та медики. Попередньо правоохоронці встановили, що під потяг потрапив 65-річний місцевий житель. Його госпіталізували, однак від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.

Слідчі встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що взимку на залізничному перегоні Крюків-на-Дніпрі травмувалася одна людина.