Судитимуть посадовців «Полтаваобленерго», які ухилилися від сплати 49,5 млн грн податків

Олена Шуляк
Пакунок школяра, вчительська доплата та віртуальна валюта: що очікує українські школи в новому навчальному році
ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Судитимуть посадовців «Полтаваобленерго», які ухилилися від сплати 49,5 млн грн податків

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 189 Коментарів: 1

 Фіктивно «закупили» трансформатори в Туреччині

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо керівництва АТ «Полтаваобленерго». Справу передають до суду. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, голова правління, його заступник та фінансовий директор компанії організували схему ухилення від податків. Вони провели безтоварну операцію із закупівлі трансформаторів через фіктивну компанію.

Підставою для оборудки назвали необхідність створення запасів електрообладнання через атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури. Насправді ж трансформатори не закуповувалися, а схема використовувалася виключно для збільшення витрат підприємства.

Унаслідок цього до бюджету не надійшло 49,5 млн грн податку на прибуток.

Трьом посадовцям «Полтаваобленерго» повідомили про підозру за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ймовірна родичка голови «Полтаваобленерго» Руслана Стройного «обросла» нерухомістю на понад 270 тисяч доларів.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго БЕБ ухилення від сплати
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 662
Andron777:
Сьогодні, 19:15

Мутна та нагла конторка ця полтаваобленерго...


6 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх