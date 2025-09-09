Судитимуть посадовців «Полтаваобленерго», які ухилилися від сплати 49,5 млн грн податків

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо керівництва АТ «Полтаваобленерго». Справу передають до суду. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними слідства, голова правління, його заступник та фінансовий директор компанії організували схему ухилення від податків. Вони провели безтоварну операцію із закупівлі трансформаторів через фіктивну компанію.

Підставою для оборудки назвали необхідність створення запасів електрообладнання через атаки РФ на об’єкти критичної інфраструктури. Насправді ж трансформатори не закуповувалися, а схема використовувалася виключно для збільшення витрат підприємства.

Унаслідок цього до бюджету не надійшло 49,5 млн грн податку на прибуток.

Трьом посадовцям «Полтаваобленерго» повідомили про підозру за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

