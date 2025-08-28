ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

Жителька Полтавщини ледь не стала жертвою міжнародного каналу торгівлі людьми

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 190

 

Її та ще одну жінку мали відправити за кордон для надання сексуальних послуг

Жителька Полтави ледь не стала жертвою міжнародного каналу торгівлі людьми: правоохоронцям вдалося запобігти схемі. Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

Відомо, що організаторкою каналу була 23-річна жінка з міста Чоп. За даними правоохоронців, їй уже повідомили про підозру та скерували до суду обвинувальний акт.

 

За даними слідства, підозрювана через соцмережі знаходила жінок, які шукали високооплачувану роботу за кордоном, і переконувала їх у можливості «заробітків». Таким чином їй вдалося завербувати 25-річну мешканку Полтавщини та 29-річну жінку з Чернігівщини. Їх мали відправити до Чехії, а далі — до Йорданії та Катару для надання сексуальних послуг.

 

Правоохоронці затримали організаторку на залізничному вокзалі Чопа. Їй повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 тис. грн.

Нагадаємо, торік на Полтавщині поліція викрила 9 фактів трудової та сексуальної експлуатації.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Закарпатська обласна прокуратура
Теги: торгівля людьми
