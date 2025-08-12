У Кременчуці судитимуть акушерку через смерть новонародженої дитини

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 1 077

За попередніми даними, лікарка вчасно не провела кесарів розтин

У Кременчуці акушерку перинатального центру підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків через смерть новонародженої дитини: справу передали до суду. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у листопаді 2020 року лікарка несвоєчасно провела кесарів розтин породіллі, що призвело до смерті новонародженої дитини.

Висновки судово-медичної експертизи підтвердили неналежне виконання медичною працівницею професійних обов’язків. Дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.2 ст. 140 Кримінального кодексу України — невиконання або неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, нещодавно директора та працівнкиів Кременчуцького перинатального центру притягнули до дисциплінарної відповідальності після службових розслідувань щодо викрадення новонародженої дитини.