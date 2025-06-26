Кременчужани чули вибухи

Попередньо, працювала протиповітряна оборона
26 червня, близько 23.00, кременчужани чули серію вибухів. Попередньо, працювала протиповітряна оборона.
Раніше моніторингові канали повідомляли про рух двох безпілотників в області.
Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.
Нагадаємо, у ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми середньої тяжкості.
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