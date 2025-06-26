Кременчужани чули вибухи

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26 червня, близько 23.00, кременчужани чули серію вибухів. Попередньо, працювала протиповітряна оборона.

Раніше моніторингові канали повідомляли про рух двох безпілотників в області.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.