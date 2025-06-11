На Пслі вейкбордист травмував жінку: поліція відкрила провадження

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 206

Інцидент стався в Гадячі під час водних розваг

8 червня на річці Псел у місті Гадяч на Полтавщині внаслідок зіткнення з вейкбордистом травмувалася жінка. Про це повідомили в поліції Полтавської області.

За попередніми даними, 52-річна жінка плавала у водоймі, коли на неї наїхав чоловік на вейкборді. Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

На місце події прибули правоохоронці. Слідчі Миргородського райвідділу поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.367 КК України — службова недбалість.

Наразі триває з’ясування обставин інциденту, опитують свідків. Поліція перевіряє, як була організована безпека на воді під час розважальних заходів.