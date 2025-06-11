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Зміни в русі приміських і регіональних поїздів: що зміниться на Полтавщині з 14 червня

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 134

 Деякі рейси скасують через ремонт, інші — змінять графік

З 14 червня на залізниці змінюється розклад та періодичність курсування низки приміських і регіональних поїздів. Про це повідомила «Укрзалізниця».

З 14 червня:

Курсуватимуть щодня, окрім вихідних:

  • №6524/6523 Ніжин — Гребінка

  • №6526/6525 Гребінка — Ніжин

З 15 червня:

  • Поїзд №6094 Черкаси — Гребінка вирушатиме раніше: о 17:04 (замість 17:16). Прибуття — о 19:42 (замість 19:33).

З 19 червня:

Тимчасово скасовуються поїзди:

  • №6522/6521 Гребінка — Ніжин

  • №6524/6523 Ніжин — Гребінка.

З 23 по 28 червня:

  • Не курсуватимуть поїзди №6653/6575 Берестин — Полтава-Південна та №6576/6658 Полтава-Південна — Берестин

25 та 26 червня:

  • Скасовується поїзд №6524/6523 Ніжин — Гребінка. Замість нього не курсуватиме №6528/6527.

Укрзалізниця просить пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, що нещодавно Пирятинська громада направила звернення до керівництва «Укрзалізниці» та обласної військової адміністрації через скасування курсування низки приміських поїздів

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця графік руху приміський поїзд приміське сполучення
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