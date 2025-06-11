Зміни в русі приміських і регіональних поїздів: що зміниться на Полтавщині з 14 червня

З 14 червня на залізниці змінюється розклад та періодичність курсування низки приміських і регіональних поїздів. Про це повідомила «Укрзалізниця».
Курсуватимуть щодня, окрім вихідних:
№6524/6523 Ніжин — Гребінка
№6526/6525 Гребінка — Ніжин
Поїзд №6094 Черкаси — Гребінка вирушатиме раніше: о 17:04 (замість 17:16). Прибуття — о 19:42 (замість 19:33).
Тимчасово скасовуються поїзди:
№6522/6521 Гребінка — Ніжин
№6524/6523 Ніжин — Гребінка.
Не курсуватимуть поїзди №6653/6575 Берестин — Полтава-Південна та №6576/6658 Полтава-Південна — Берестин
Скасовується поїзд №6524/6523 Ніжин — Гребінка. Замість нього не курсуватиме №6528/6527.
Укрзалізниця просить пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок.
Нагадаємо, що нещодавно Пирятинська громада направила звернення до керівництва «Укрзалізниці» та обласної військової адміністрації через скасування курсування низки приміських поїздів
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